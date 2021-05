Nieuwe klokken uit Asten blinken in Washington en Tracy Roosevelt glundert: ‘Er is een speciale band’

Kort nieuws Geen dorpszes­kamp Mierlo en Live in de Wei

4 mei MIERLO - Met pijn in het hart heeft de organisatie van Dorpszeskamp Mierlo en Live in de Wei besloten het evenement te verplaatsen naar 8, 9 en 10 juli 2022. ,,We hebben er alles aan gedaan om dit jaar een groots en welverdiend feest voor jullie te bouwen”, aldus het bestuur. ,,Organisatorisch zijn wij er dan ook helemaal klaar voor, maar de beperkende maatregelen gooien helaas alsnog roet in het eten.” Tickets en inschrijvingen blijven geldig. Inleveren kan ook; deze tickets gaan weer in de verkoop. De line-up van 90's Live in de Wei en Foud is Goud blijft ongewijzigd. De organisatie stuurt binnenkort informatie naar alle mensen met een ticket.