Nieuwe natuur voor de dassen van de Bakelse Plassen

Vanuit de burcht in het Witrijt, op de hoek van de Heibloem en de Hekker, trekken de Milheezer dassen er ‘s nachts op uit, om in de omgeving voedsel te bemachtigen. Plantaardig voedsel en granen maar ook reptielen en muizen. En dat doen ze vooral ‘s nachts, op de velden. Volop snuffelend met hun neus. Geen wonder dus dat er overdag, in een aangenaam voorjaarszonnetje, geen das of dassenspoor te bekennen valt.