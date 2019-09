Nieuwe pastor van Laarbeek komt graag onder de mensen

Pas vier weken zit Geoffrey de Jong op zijn nieuwe post, de parochie Zalige pater Eustachius van Lieshout. En dus is hij zich nog volop aan het inwerken in de nieuwe gemeenschap die hij onder zijn hoede heeft gekregen. Met de gemeenschap in Liempde, waar hij tot voor kort als kapelaan werkzaam was, had hij een ‘bijzondere klik'. Of die hier in Laarbeek ook gaat komen, is nu nog veel te vroeg. ,,Maar ik ben alvast heel warm ontvangen", zegt hij.