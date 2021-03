Nieuwe plek in zicht voor kunstwerk De Stoelen in Bakel

BAKEL - Een dreigend conflict tussen kunstenaar Thijs van Kimmenade en het gemeentebestuur van Gemert-Bakel lijkt in de kiem te kunnen worden gesmoord. Er is een nieuwe plek in zicht voor het overbodig geworden kunstwerk De Stoelen van Van Kimmenade uit Milheeze, tot grote tevredenheid van de kunstenaar zelf.

Die plek is de rotonde op het kruispunt Helmondsestraat, Gemertseweg, Schoolstraat en Dorpsstraat, aan de westkant van het dorpshart van Bakel. Daar komt ruimte vrij voor het kunstwerk De Stoelen, dat nu nog een eindje verderop staat, op het Wilbertsplein. Daar moet het wijken vanwege de aanstaande opknapbeurt van het plein.

Voor geen meter

,,Ik ben blij dat het er nu zo goed uitziet", reageert de kunstenaar uit Milheeze telefonisch verheugd. ,,Want het oorspronkelijke plan om mijn kunstwerk rücksichtslos af te danken, dat deugde voor geen meter. Nu nog even afwachten of het allemaal wel rond komt.“

Gemeenteraadslid Stan van Kollenburg van de Dorpspartij heeft er alle vertrouwen in dat dat gaat lukken. ,,We hebben de afgelopen weken een paar indringende gesprekken over de kwestie gevoerd, en het ziet er nu allemaal heel goed uit. Er moeten alleen nog wat praktische zaken geregeld worden.”

Opvolger

Kleine hindernis is dat die gesprekken over het kunstwerk nog gevoerd zijn met CDA’er Inge van Dijk, tot vorige week wethouder van Gemert-Bakel maar vanaf komende week lid van de Tweede Kamer. Haar opvolger, partijgenoot Bart Claassen, zal zich er nu over moeten buigen.

Quote Ik ga er van uit dat het wel goed komt met dit kunstwerk Stan van Kollenburg, Gemeenteraadslid in Gemert-Bakel

In het B en W overleg is niettemin afgesproken dat het college in overleg gaat met een vertegenwoordiger van kunstenaar Van Kimmenade over verplaatsing naar een andere locatie. ,,Ik ga er daarom van uit dat het wel goed komt", aldus Van Kollenburg.

Opslaan op gemeentewerf

Met dit overleg wijkt het Gemert-Bakelse gemeentebestuur af van het eerdere besluit om De Stoelen af te danken en het op de gemeentewerf te zullen opslaan. Aanleiding voor dat besluit is de aanstaande en ingrijpende opknapbeurt van het Wilbertsplein voor de kerk in Bakel. De Stoelen staat daar sinds 1994, en verbeelden de drie kerkdorpen in de toenmalige gemeente Bakel, MIlheeze en Rips.

Thijs van Kimmenade was het daar niet mee eens en trok in deze krant aan de bel. Hij vond gehoor voor zijn oproep bij de gemeenteraadsleden Van Kollenburg en Toon Coopmans van de Dorpspartij. Zij vonden het respectloos om het kunstwerk af te danken en droegen daarom de rotonde die nu is beeld is aan als alternatieve locatie. De rotonde is overigens flink verwaarloosd en zou in het kader van de opknapbeurt van het centrum van Bakel sowieso een opknapbeurt krijgen.