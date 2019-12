Nieuwe predikant voor Asten en Someren: ‘Ik wil naar de mensen toe’

Ze begint de weg een beetje te kennen in Asten en Someren. De afgelopen weken trok ze eropuit om de mensen te bezoeken. ,,Ik wil vooral naar de mensen toe. Met ze praten over het geloof en over het leven. Of juist over sterven”, vertelt ze. Daarnaast zal ze één keer in de zes weken de kerkdienst in Someren voorgaan. Komende zondag is haar vuurdoop.