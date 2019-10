Nieuwe predikant voor Asten-Someren

De huiskamer van Jo en Jos in Deurne: al 34 jaar een leslokaal. ‘Ze weten precies wat ik nodig heb’

6:30 DEURNE - De huiskamer van Jos en Jo Frantzen in Deurne zit twee keer in de week helemaal vol met mensen die Nederlands onder de knie willen krijgen. De familie Frantzen geeft de taalcursussen in hun eigen huis al sinds 1985 met hulp van gepensioneerde docenten.