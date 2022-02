Nieuwe snelwegen voor insecten en vogels door heel Nederland; zaterdag volgt 415 meter aan de Schans in Someren

Sinds 2019 is Hoopheggen al bezig, een initiatief dat is ontstaan in Overijssel en Gelderland. Naast het vergroten van de biodiversiteit is het de bedoeling om mensen met elkaar samen te laten werken.

Somerenaar Jannick Smits is de coördinator van Hoopheggen voor Oost-Brabant. Hij heeft zestien vrijwilligers paraat voor de actie van dit weekend. ,,De laatste jaren worden veelal hoge bomen geplant en weinig lagere struiken. Terwijl die juist goed zijn voor vele soorten vogels en insecten. Daarom gaan we diverse soorten bessen planten, en wegendoorns, sleedoorns en kardinaalsmutsen poten. Allemaal inheems materiaal.”

Zoeken via social media

Dat materiaal wordt ingekocht bij een kweker. Via hoopheggen worden dan particulieren gezocht waar het extra groen aangeplant kan worden. Het zoeken gaat vooral via social media, de website van Hoopheggen en via de vrijwilligers.

Regio nog groener maken

Tot nu toe is in ruim twee jaar tijd al 12,8 kilometer heg aangelegd. Het doel voor het huidige plantseizoen dat van november tot maart loopt is nog eens 10,9 kilometer daaraan toe te voegen. Van dat doel is inmiddels iets meer dan de helft gerealiseerd. Tot tevredenheid van Smits. ,,Mijn doel is om de regio nog groener te maken. Zodat we vogels en insecten vooruit kunnen helpen.”

Naast het beschikbaar stellen van grond kunnen groenliefhebbers ook groen doneren aan Hoopheggen, die er dan voor zorgt dat de heggen elders een plekje krijgen, voegt Smits nog toe.

Hoopheggen plant hier aan de Schans in Someren 415 meter nieuwe heg