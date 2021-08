Nieuwe sportschool in Beek en Donk maakt voor Hans Verbakel cirkel rond

BEEK EN DONK – In de sportschoolwereld is hij bij velen bekend. Na zeventien jaar bij een andere sportschool te hebben gewerkt, opent Hans Verbakel nu zijn eigen ‘Have Fun Fitness’, in het pand waar voorheen ‘Coach’ zat. Nu is voor hem de cirkel rond. ,,De komende tien jaar wil ik hier nog knallen.”

Een jaar lang zat hij thuis. Voorheen werkte hij bij een andere sportschool in Beek en Donk. Hier werd Verbakel in juli vorig jaar ontslagen vanwege bedrijfseconomische redenen. Van de ene op de andere dag kwam hij thuis te zitten.

Daar wil hij niet te lang bij stilstaan, aangezien er vrij snel daarna nieuwe dingen op zijn pad kwamen: ,,Het sportschoolwereldje is maar klein. Daarom kreeg ik vrij snel een nieuwe job aangeboden als clubmanager in Oss. Dit verschoof steeds door corona. Per toeval kwam ineens Coach om de hoek kijken. Toen is het balletje pas echt gaan rollen.”

Eigen ding

Coach, de sportschool gelegen aan de kade van de Zuid-Willemsvaart, stopte ermee. De crossfitschool die in hetzelfde gebouw zat, verhuist naar de Bemmer. Hierdoor kwam het pand vrij. Dat kwam eigenlijk als geroepen voor Verbakel: ,,Het leek me goed om er eens naar te gaan kijken. Misschien wilde ik daar wel mijn eigen ding gaan opstarten. Met mijn plan en visie wilde ik proberen om een nieuwe sportschool te openen. Dat moest allemaal wel haalbaar zijn.”

Dat bleek het uiteindelijk ook. De instructeur opende afgelopen zondag de deuren van sportschool ‘Have Fun Fitness’. Hier wil hij zich volledig gaan focussen op - zoals hij het zelf noemt - ‘de klantenreis’. ,,Je komt hier met een doel binnen. Daar wil ik je bij gaan helpen. Of het nou afvallen, conditietraining, spieren versterken of het immuunsysteem aanpakken is, maakt niet uit. Een groot deel van de sportschool is gericht op spier en kracht, dus eigenlijk een ‘normale’ sportschool. Maar een ander deel is ingevuld met E-Gym. Dit zijn acht automatische toestellen die precies weten wat voor jou het beste is. Zo kan je de perfecte training realiseren. Eigenlijk wil ik zo een zo groot mogelijk publiek trekken. Of je nou 15 of 85 jaar bent, dat maakt niet uit. Iedereen kan op zijn of haar eigen manier trainen.”

Extra mooi

Wat het voor hem extra mooi maakt, is dat de man bij wie hij 35 jaar geleden begon als sportinstructeur, nu zijn huurbaas is. ,,Ik ben terug waar ik ben begonnen. Niet op de plek, wel bij de mensen. Dat voelt heel fijn en makkelijk. Toen we elkaar een tijd geleden weer zagen, voelde het alsof we nooit bij elkaar weg zijn geweest. Heel vertrouwd. De cirkel is nu rond voor mij. Ik heb mijn eigen plek en kan mijn eigen inbreng maken. En bovenal; het doen zoals ik het graag zou willen.”

Verbakel zit nu op zijn plek. Hij hoopt dan ook met Have Fun Fitness een mooie sportschool neer te zetten die voor iedereen toegankelijk is: ,,Ik ben nu 57 jaar. De komende tien jaar wil ik hier sowieso nog knallen. Iedereen moet hier zich thuis gaan voelen. Ik heet niet voor niks ‘Have Fun Fitness’. ‘Have’ staat voor ‘Hans Verbakel’ en ‘Fun’ moet je hebben als je gaat sporten. Dat vind ik het belangrijkste. Plezier hebben in wat je doet. Daar draait het allemaal om.”