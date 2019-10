Nieuwe verhalen uit vervlogen tijd door Ed van de Kerkhof: De Peel van Rondom de Mussenkeet

De Mussenkeet aan het Kanaal van Deurne was ooit het epicentrum van het Peelgebied tussen Deurne en Limburg. De plek was bekend bij elke turfsteker. Dwars door de hei liep er een fietspad naar toe en er lag een brug over het kanaal. Waarschijnlijk was de keet ooit een schuilplek. Ook werden bij de Mussenkeet op gezette tijden door de gemeente Deurne Peelveldjes verpacht. En menig Deurnenaar leerde er zwemmen. Dankzij de aanwezigheid van een zandrug had het Deurnes kanaal er een zandige bodem waardoor het water er vrij helder bleef.