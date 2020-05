Nieuwe voorzitter Fokko Keun wil Klok & Peel stabieler maken

Voormalig hoofdagen­te zoekt nabestaan­den via oproep op Twitter: ‘Altijd dat beeld van een verdronken kind’

12 mei OMMEL/WAALRE - Joyce Tops (52) was in 1997 hoofdagent van de politie in de Peel toen ze naar een verdrinking in strandbad Oostappen in Ommel werd geroepen. Daar zag zij hoe na lang zoeken de vijfjarige Ricardo levenloos uit het water werd gehaald. Dat beeld ging nooit meer weg, ze zou er nu graag met Ricardo’s tweelingbroer over praten.