Nieuwe voorzitter Stem van Bakel: ‘Dorp moet als gemeenschap gezond zijn’

Burgemees­ter Someren: ‘Ik ben nog steeds dezelfde Dilia’

6:30 SOMEREN – Ze begint te glimlachen als de vraag wordt gesteld. Wat zouden haar ouders ervan hebben gevonden dat ze burgemeester is van Someren? ,,Ze zouden hier in stilte van genieten denk ik. Allebei mijn ouders”, antwoordt Dilia Blok. ,,Ook zouden ze af en toe zorgen hebben gehad over de hoeveelheid werk die het met zich meebrengt. Als ze nog geleefd hadden dan was ik waarschijnlijk niet in Someren geweest. Het mantelzorgen ging altijd voor mijn eigen carrière.”