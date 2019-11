Nieuwe vriendinnen maken in Someren-noord

,,Woooow wat mooi, ik heb er heel veel zin in”, roept de 24-jarige Anouk Donkers dolenthousiast als ze de tekening ziet van het complex waarin zij gaat wonen. Het is een spannende tijd voor haar, want ze verlaat het veilige nest van papa en mama. Daar is ze volgens moeder Anita ook aan toe. Samen met 23 andere cliënten van ORO trekt zij in het complex waar voorheen de Pauluskerk in Someren-noord stond. ,,Anouk heeft nu niet zo veel vriendinnen, straks woont ze met allemaal lotgenoten samen. Dat is fijn.”