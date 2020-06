Nieuwe VVV Deurne is ook handig voor de ‘toerist’ uit de Peel

Een oudere dame houdt het niet bij kijken, maar stapt monter binnen. ,,Ik was zó nieuwsgierig naar wat er zou komen. Elke dag loop ik hier langs. Ik zag dat er flink werd verbouwd. Nu weet ik het dus.” Passanten die een bezoekje brengen aan het VVV-kantoor, dat is een van de dingen waar directeur Conny Heldens op hoopte toen ze koos voor deze plek. ,,In het gemeentehuis zaten we een beetje verstopt. Hier lopen de hele dag mensen voorbij, dus zijn we veel beter zichtbaar.”