Nieuwe wijk voor Ommel minstens met half jaar vertraagd

,,We gaan komende week in overleg met de wethouder hoe we het plan opnieuw in procedure gaan brengen", vertelt Wim Hartman van het gelijknamige Heusdense bouwbedrijf. Hij noemt de uitspraak van de Raad van State een tegenvaller: ,,Voor iedereen, maar met name voor Ommel. Hierdoor zijn we minimaal zes maanden verder in de realisatie van het plan. Het is vooral voor de mensen in Ommel heel jammer, want de bouw van nieuwe woningen ligt er sowieso nagenoeg helemaal stil."

Quote We gaan er vol voor. Maar we hebben nog wel het nodige huiswerk te doen. Wim Hartman, Bouwer

Bouwbedrijf Hartman is eigenaar van de bouwlocatie. Het gaat in totaal om 22 woningen met tussen de boerderij op Kloosterstraat 8 en de woning op Kloosterstraat 12 een toegangsweg naar de nieuwe wijk. Een inwoner van Ommel maakte bezwaar tegen de nieuwbouwplannen en kreeg de Raad van State mee. Er ontbreekt namelijk een ‘vormvrije m.e.r.-beoordeling’, waarmee de effecten van de nieuwe wijk op het milieu in kaart worden gebracht.

Vooraan

Hartman is desondanks positief dat het bouwplan uiteindelijk toch wordt gerealiseerd: ,,We gaan er vol voor. Maar we hebben nog wel het nodige huiswerk te doen.” Wethouder Henk van Moorsel baalt ook van de vertraging: ,,Heel vervelend, maar het is gelopen zoals het is gelopen. We kunnen niets anders doen dan weer vooraan beginnen."

Wanneer de eerste schop nu in de grond kan, vindt hij moeilijk te voorspellen. ,,Ik moet een slag om de arm houden. Ook gezien de PAS-uitspraak van de Raad van State (over stikstofuitstoot, red.) die vertragend werkt voor meerdere bouwplannen. Maar 2021 moet voor wat betreft de Kloosterstraat toch mogelijk zijn", zegt de wethouder.

Starters