Nieuwe woonplekken Oro in Asten; ‘Dan hoef ik op niemand meer te wachten als ik me wil wassen’

Wachten om te kunnen douchen of om naar de wc te gaan hoeft straks niet meer. Alle bewoners van beide locaties krijgen een eigen badkamer en eigen wc in hun appartement. Vooral dát vooruitzicht maakt Rinie van Brussel en Therese van Boesschoten (beiden 72 jaar) enthousiast. Rinie is één van de eerste bewoners van Het Liender. Ze verhuisde in 1973 'van Heusden achter in de Peel naar Asten' ,,We woonden in die eerste jaren met 28 mensen in Het Liender; 21 dames en 7 heren. Mijn eerste kamer was op de eerste verdieping naast de brandtrap", weet ze nog goed.