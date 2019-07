Nikki Jöris uit Ommel start zorgcentrum voor jong en oud in Gemert

Het begin van de carrière van Nikki Jöris (30) ligt in het onderwijs, als leerkracht. ,,Ik had echt interesse in leerlingen die meer nodig hadden dan wat ik ze op dat moment kon geven in de klas." Ze gaat op een zorgboerderij werken. Daar richt ze zich met name op jongeren die niet meer naar school kunnen. Met resultaat: ,,Ik had twee jongeren die de eerste letter van hun voornaam niet konden schrijven. Nu kunnen ze lezen, schrijven en rekenen."