Nirkantse Aovond bij De Ulewappers goede opwarmer voor carnaval

Bomvol programma

De organisatie is blij met de opkomst. Patrik Trines van De Ulewappers ziet ook de aankomende activiteiten vol vertrouwen tegemoet: ,,Morgen hebben we weer een bomvol programma voor de jeugdmiddag en ook het programma voor de kletsavond op zaterdag 11 februari staat.”

Uit de liedteksten blijkt dat iedereen weer veel zin heeft in het aankomende carnavalsfeest. De vrolijke meezingers van Band zonder Instrument, A.T.S. en Marco Baltussen alias Jan de Smid slaan goed aan en de zaal zingt mee van Lalalala. DiRiMarJo zingt over corona en de daaropvolgende crises, maar geniet desondanks van het leven: ,,In de Nirkant zijn er ook problemen, maar hier lossen wij die op.”

Trouwe deelnemer sinds ruim elf jaar zijn de Hofdames van de Kapel. Zij treden op in een nieuwe samenstelling. Vaste partner Mirjam Beijers moet het af laten weten wegens stembandproblemen. Luciana van Hoek-Bakker heeft in Lisa van der Aa een goede vervanger gevonden.

Zaal zingt uit volle borst mee

Na de pauze is het podium geheel voor de act Vrienden van Nirkant Live. Patrik Trines: ,,Volgend jaar willen we deze act verder uitbouwen. We hopen daarmee ook meer jeugd in de zaal te krijgen.” De act slaat vooralsnog goed aan.