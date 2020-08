Nirwana's Borreltuin slaat goed aan

LIEROP - In de tuin van jongerencentrum Nirwana in Lierop is deze zomer toch nog van alles te doen onder de noemer Nirwana's Borreltuin. De twee regionale tributebands Bon Scotch (AC/DC) en Scummy Men (Arctic Monkeys) trapten zondag af.

Het grasveldje naast jongerencentrum Nirwana oogt als een zomers terras. Er staan 75 tafeltjes met elk twee stoeltjes. Een enorme overkapping werpt een zeer welkome schaduw over de tuin. Meteen bij aanvang worden de corona-spelregels voor dit minifestival uitgelegd. De 150 bezoekers moeten zoveel mogelijk op hun plek blijven zitten. Alleen om naar het toilet te gaan mogen ze even van hun stoel.

Ook moet iedereen bij de ingang de naam- en adresgegevens opschrijven en de handen desinfecteren. Het strikte corona-protocol heeft ook voordelen. Drank halen of in de rij staan voor een warme hap hoeft niet. Nirwana-obers lopen af en aan. Wie dorst heeft, steekt eenvoudig de hand op. Even weten de obers zich geen raad als ineens tientallen handen de lucht ingaan. Maar geen paniek; Bon Scotch heeft de AC/DC-klassieker Highway to Hell ingezet.

Liefhebbers van live-muziek komen in deze coronatijd maar moeilijk aan hun trekken. Voor hen is Nirwana's Borreltuin een mooie meevaller. ,,Ze zijn echt weer aan een optreden toe", vertelt Nirwana-voorzitter Koen Sijbers als hij over het veld kijkt. ,,Maar alleen met een strikt coronaprotocol is het mogelijk om zo'n evenement te organiseren."

Volledig scherm © Kees Martens/DCI Media

Lokale versnaperingen

Sijbers vertelt dat sinds 1 februari geen band meer heeft gespeeld in het jongerencentrum: ,,Tributeband Rondje Doe Maar is de laatste geweest." Ondertussen vult een groepje vrijwilligers binnen in het jongerencentrum koeltassen met diverse hapjes voor de bezoekers. De lokale versnaperingen zijn bij de toegangsprijs inbegrepen. Vanwege de hitte is ook water gratis verkrijgbaar. Guus Berkers is een van de obers die deze middag kilometers maakt. Het zweet staat op zijn voorhoofd. Het idee voor Nirwana's Borreltuin komt van hem. Hij is zichtbaar verrast door het succes van zijn evenement. ,,Dit had ik niet durven dromen. Dit is echt gaaf. In drie weken tijd hebben we dit neergezet. Dat is ongekend. Iedereen helpt mee. Ik denk dat dat alleen in Lierop kan", vertelt hij.

Het concept Nirwana's Borreltuin slaat aan, zo laat ook de kaartverkoop zien. De eerste was met 150 bezoekers uitverkocht en ook voor de overige drie borreltuinen zijn geen kaartjes meer te verkrijgen.

De volgende Nirwana's Borreltuin is zondag 16 augustus. Dan zijn er meteen twee op één dag. Cabaretier Rob Scheepers is beide keren hoofdact met zijn voorstelling Gulzig. Zondag 23 augustus staan tussen 14.00 en 19.00 uur Tim Akkerman, Voltage en Indyana & Kelsey and the Universe op het buitenpodium.

Volledig scherm © Kees Martens/DCI Media