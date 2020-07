NK golf junioren in Bakel met thuisfavoriet Melvin Muller: ‘De baan kent voor mij geen geheimen’

Die zandkuilen (ruim zestig in totaal) geven de baan volgens manager Dorine Daemen karakter. Ze wijst vanuit het clubhuis naar een rijtje bunkers in de verte, op hole 13. ,,Vanaf het terras zie je ze al liggen. Golfers denken vaak: 'oh, staat me dat nog te wachten'. Het boezemt sommigen op voorhand angst in. Psychologie is dus een belangrijk onderdeel van de sport. '' Sinds de opening in 2011 heeft de Stippelberg een goede reputatie opgebouwd op sportief vlak; in de toonaangevende ranking van top 100 Nederlandse golfbanen staat het complex in Gemert-Bakel op nummer 10. Financieel moet de gemeente Gemert-Bakel nog altijd flink bijpassen en dat steekt bij sommige politieke partijen die het geld liever aan andere zaken zouden besteden.



Aansprekende toernooien onder auspiciën van de NGF helpen de golfbaan verder naar boven. Vorig jaar was de Stippelberg al gastheer van de kruisfinales in de hoofdklasse. Die zouden dit jaar opnieuw in Bakel worden gehouden, maar corona gooide roet in het eten. Daemen: ,,daarom zijn we blij dat de golffederatie toch jeugdtoernooien door laat gaan.''