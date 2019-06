Noek Maas nieuw PNL-raadslid in Laarbeek

Noek Maas stond bij de gemeenteraadsverkiezingen 12e op de kandidatenlijst van Partij Nieuw Laarbeek. Op nummer 11 stond Hans Vereijken, dus eigenlijk zou hij de plek van Van Delden moeten innemen. De Lieshoutenaar doet dat niet omdat hij in de gemeente Landerd (opnieuw) wethouder is geworden.

Vereijken was in de aanloop naar de verkiezingen van vorig jaar ook nog even in beeld als lijsttrekker voor PNL. Dat zou dan de vijfde achtereenvolgende keer zijn geweest. Uiteindelijk bedankte hij voor de eer, waarna Bowen Straatman lijsttrekker werd.