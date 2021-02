Nog de nodige hobbels voor geluidsscherm langs A67 ter hoogte van Lierop: Grond aankopen en bezwaar tegen ondoorzichtig scherm

LIEROP - Er zijn nog de nodige hobbels te nemen alvorens er een geluidsscherm langs de A67 ter hoogte van Lierop staat. Zo moet er nieuw geluidsonderzoek gedaan worden, zijn er nog steeds onderhandelingen gaande met grondeigenaren over aankoop van benodigde percelen en is er discussie of een deel van het scherm doorzichtig moet zijn.

Dat staat in een stand van zakenbrief die het gemeentebestuur aan de lokale politiek heeft gestuurd. Het akoestisch rapport waarop de lengte en hoogte van het scherm zijn gebaseerd dateert van ruim negen jaar geleden: 9 december 2011. Sindsdien is er veel veranderd op de belangrijke verkeersader tussen de haven van Antwerpen en het Duitse Ruhrgebied. Daarom is een nieuwe berekening nodig, schrijft het Somerense college van B en W.

Zonnepanelen een optie

Nadeel van een door Bureau Sanering Verkeerslawaai geëist rapport is bovendien dat bezwaren mogelijk zijn. Tevens is het nog steeds mogelijk om de lengte, hoogte en vorm van het scherm aan te passen. Someren bekijkt ook of het scherm mobiel kan worden en of het aanbrengen van zonnepanelen een optie is.

Voor het zover is moet echter eerst de benodigde grond aangekocht worden. Het lijkt erop dat de eerste gesprekken hierover moeizaam verliepen, maar van verdere onderhandelingen wordt ‘een positieve uitslag wordt verwacht’. Er is zeker 2500 vierkante meter grond nodig. Afhankelijk van het definitieve ontwerp kan hier nog 1500 vierkante meter bij komen. Ook de kosten spelen hierin een belangrijke rol, aldus B en W.

Lieroppenaar wil doorzichtig scherm

Een derde hindernis is het bezwaar van een Lieroppenaar tegen een scherm waar je niet doorheen kunt kijken. Someren denkt dit probleem te tackelen door een deel van het scherm alsnog doorzichtig te maken. Dit kost wel anderhalve ton extra.

Positief is dat verstrekte financiele steun vanuit de overheid geldig is tot 1 januari 2025. Uit de voorbereidingspot van 4,6 ton is nog ruim drie ton over. Het scherm kost naar verwachting 2,4 miljoen euro en de helft hiervan staat al op de rekening van de gemeente Someren.