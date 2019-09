Nog dit jaar nieuwe eigenaar ‘Anneke de Bruijn’

Eeuwenoude traditie trekt door Liessel

9:44 LIESSEL - Het tromgeroffel is van ver te horen. Als het geluid dichterbij komt, klinken ook heldere bellen. Turend vanaf het Liesselse centrum de Monseigneur Berkvensstraat in, doemt een kleurrijke stoet op. De optocht van alle gildes die zijn aangesloten bij Kring Peelland is begonnen.