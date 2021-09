Nog diverse hobbels voor appartementen met zorg in Lierop: Cruciale rol weggelegd voor basisschool

Geen zorgperso­neel te vinden met kennis over dementie? Bij Grooten­hout in Mariahout zijn ze nu een eigen opleiding begonnen

15 september MARIAHOUT - Op Zorgboerderij Grootenhout in Mariahout werken ze al járen met mensen met dementie. Maar zorgpersoneel dat is gespecialiseerd in begeleiding van dit ziektebeeld kunnen ze er niet vinden. Daarom besloten eigenaren Noudje van Bussel en Doris van Vuuren om een academie op eigen terrein te verwelkomen. De eerste tien studenten zijn vandaag begonnen.