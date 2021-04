Nog drie ton nodig voor realisatie nieuw skatepark in Asten: ,,Hier kun je geen nee tegen zeggen”

Ziek maar toch naar de kerk, wie ging er in 1955 naar het ziekentri­duüm in de Gerardus Majella­kerk?

3 april EINDHOVEN - Het ziekentriduüm in de St. Gerardus Majellakerk in 1955. Kerken met de naam Gerardus Majella staan in verschillende steden waaronder Eindhoven maar deze foto is wellicht gemaakt in Deurne waar decennialang een ziekentriduüm werd georganiseerd voor mensen die anders niet naar de kerk konden komen. Wie weet er meer? We horen het graag. Kijk ook op ed.nl/oudedoos of onder dit artikel voor meer foto’s.