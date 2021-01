Nog enkele hobbels voor luxe complex Someren: plan voor appartementen tot ruim acht ton in Speelheuvelstraat

Met een sok de stress bij cliënten voorspel­len die dat zelf niet of moeilijk kunnen aangeven

30 december EINDHOVEN - De jongste technologische uitvinding in de zorgwereld is geen robot. Het is een sok. Of een hemd of polsband, mocht dat je voorkeur hebben. Het Eindhovense bedrijf Mentech kan ermee voorspellen hoeveel stress iemand opbouwt.