Nog geen applaus voor appartementengebouw dat ten koste gaat van bomen en van middeleeuwse ‘plaetse’

Peelstaete Vastgoed en Ontwikkeling wil aan de Lagekerk een appartementencomplex met 24 woningen bouwen. Het gemeentebestuur ziet de plannen wel zitten, maar er zijn nogal wat haken en ogen. Zo mag op die plek niet gebouwd worden. Om nieuwbouw toch wettelijk toe te staan, moeten raadsleden een zogenaamde verklaring van geen bedenkingen afgeven.

Quote De gemeente moet zich nu in allerlei bochten wringen om parkeerpro­ble­men op te lossen. Benny Munsters, Raadslid CDA Deurne

Dat het college die niet zonder slag of stoot gelijk krijgt, blijkt wel uit de bedenkingen die sommige raadspartijen hebben. Zo maakt Progressief Akkoord/GroenLinks zich bij monde van Jan Verleijsdonk druk over het verdwijnen van bomen. Hij baalt ervan dat in de plannen niet is gekozen voor een ondergrondse parkeerkelder. ,,Hierdoor verdwijnt structureel groen.’’ Verleijsdonk doelt daarmee onder meer op beukenhagen.

Brede kroon

Een nóg grotere doorn in het oog is voor hem het plan om twee platanen te vervangen door linden. Volgens de gemeente is dit nodig omdat vanwege de ‘brede kroon’ het onderhoud te duur kost. Maar die linden passen niet in het straatbeeld, luidt de kritiek van Verleijsdonk. ,,De rest van de laan bestaat wél uit platanen.’’ Gaan de plannen door, dan kunnen de bomen die er nu staan niet opbloeien, zo pareert wethouder Helm Verhees de kritiek. Hij noemt het vervangen van de platanen een ‘reële compensatie’.

Parkeerprobemen

Noodgrepen die niet nodig zijn als toekomstige bewoners in een garage hun auto kwijt kunnen. Om een deel van de 26 parkeerplaatsen aan te leggen is 150 vierkante meter gemeentegrond nodig. Peelstaete wil die grond kopen van Deurne. Tekenend voor de mankementen aan de plannen, wat Benny Munsters (CDA) betreft. ,,De gemeente moet zich nu in allerlei bochten wringen om parkeerproblemen op te lossen.’’

Overtuigd is PA/GL nog allerminst. De partij zou het stemmen over de verklaring van geen bedenkingen het liefst van de agenda halen, maar haalt daarmee voorlopig bakzeil. Commissievoorzitter Jeroen van Lierop: ,,Dat kan pas als de meerderheid van de gemeenteraad daar straks voor kiest.’’

‘Einde brinkje’

Ook Deurnenaren die opkomen voor de historische waarde van de middeleeuwse plaetse is het nieuwbouwplan ongewenst omdat dit het zogenaamde brinkje zal vernielen. De vorm en de historische lijn van de plaetse zijn nog altijd zichtbaar, aldus Heemkundekring H.N. Ouwerling in een bezwaarbrief aan de gemeente. ,,De zuidgrens is vanouds een vrijwel rechte lijn, maar door de ingrepen komt er een knik in te zitten.” Ook heeft de voorgenomen nieuwbouw impact op twee gemeentelijke monumenten.

Een aantal omwonenden heeft ook schriftelijk bezwaren gemaakt. In een openbare brief aan het gemeentebestuur laat een van hen weten dat er weerstand valt te verwachten over de tien parkeerplaatsen op ‘een historisch pleintje met de mooie Beatrix boom en nostalgische waterpomp’. Daarnaast pleiten zij voor het sparen van ‘het kruispunt Lage Kerk dat met zijn Frankische driehoek een reliek is dat reeds op aller vroegste kaarten staat aangegeven. De Romeinen kwamen hier al langs’, aldus de buurtbewoner.

Wat eraan vooraf ging Onlangs werden de plannen voor de bouw van 24 appartementen aan de Lagekerk bekend. Aan de overkant van dezelfde straat is een ander groot bouwproject waar het in Deurne al heel lang over gaat bijna klaar. En op de plaats van het voormalige postkantoor wil Deurne ook snel huizen toestaan.