Nog geen besluit over nieuw zwembad Gemert

Asten zet zich niet af tegen arbeidsmi­gran­ten

6:00 ASTEN - Driekwart van de inwoners uit Asten is positief danwel neutraal over arbeidsmigranten in de eigen woonomgeving. Slechts een kwart heeft slechte ervaringen zoals dronken werklui die geregeld voor geluidsoverlast zorgen, blijkt uit een enquête die door 492 mensen is ingevuld. ,,Mensen zetten zich niet meer zo sterk af tegen arbeidsmigranten, dat hadden we niet verwacht.”