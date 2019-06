Nog geen geld voor nieuwe Berglarenschool Gemert

Video Stel gewond bij gewelddadi­ge overval op woning in Liessel

11:15 LIESSEL - In Liessel, aan het Loon, is rond 03.15 uur in de nacht van donderdag op vrijdag een overval gepleegd op een woning. Hierbij is de bewoner van het vrijstaande pand gewond geraakt en overgebracht naar het ziekenhuis.