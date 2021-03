Nog geen krabbels onder afspraken jacht Deurne

Het wordt dus kort dag, wil het contract per april ingaan. ,,Het kwam pas donderdag binnen”, reageert voorzitter Kees Witteveen van WBE Deurne. ,,Ik neem aan dat wij er toch even goed naar mogen kijken.”

Doorgeakkerd

De gemeente Deurne spreekt van een formaliteit. ,,Inhoudelijk is het allemaal doorgeakkerd", aldus een woordvoerder. ,,Alleen moeten er nog handtekeningen onder.” Witteveen denkt daar iets anders over: ,,Ik vergelijk het met een huis kopen. We hebben een voorlopig koopcontract, maar we moeten nog naar de notaris. Wellicht komt er nog een aanpassing. We gaan proberen om voor 1 april duidelijkheid te geven.”

De wildbeheereenheden mogen weer zes jaar lang de gemeentelijke bossen beheren. Afschieten van hazen, konijnen, fazanten, houtduiven en wilde eenden mag alleen bij hoge uitzondering en als de gemeente daarom vraagt.

Secretaris Geert-Jan Munsters van WBE Heidse Peel kan met de nieuwe afspraken leven: ,,De jacht op de vijf wildsoorten is er uit. Schadebestrijding is gebleven. Ik denk dat dit een goed compromis is. Laten we zien hoe dit zich ontwikkelt.”

Ossenbeemd uit stuurgroep Groen

Het onderwerp ‘faunabeheer’ wordt voortaan in de gemeentelijke stuurgroep Groen besproken. Dat is voor natuur- en milieucentrum De Ossenbeemd reden om er uit te willen stappen. ,,Daar hebben wij niet de deskundigheid voor", aldus voorzitter Dick van der Star. ,,We zijn een flinke club vrijwilligers die zich bezighouden met milieu en duurzaamheid. Faunabeheer ligt daarin gevoelig.”

Renny van den Heuvel, die namens Ossenbeemd in de stuurgroep zit, heeft wel een verleden bij de wildbeheereenheid. Van der Star: ,,Hij heeft zelf aangegeven dat geen verstandige combinatie te vinden, juist door die andere rol die hij had. Hij zit er als vrijwilliger van óns.”

Er volgt nog wel een gesprek tussen de gemeente en De Ossenbeemd, geeft Van der Star aan.