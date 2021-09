Nog geen witte rook voor Artex

Vraag de Vroedvrouw Verloskun­di­ge: ‘De realiteit van een bevalling kan hard zijn, mooi om dat ook te delen op social media’

22 september In deze serie buigt verloskundige Margot van Dijk (30) zich over een kwestie uit de praktijk. Deze week is dat: Hoe ga je als zwangere om met ‘perfecte’ bevallingen op social media?