Nog jonge Noord-Om in Gemert begint effect te sorteren

De aanleg van de Noord-Om had heel wat voeten in aarde. Al in 2007 werd voor het eerst over een nieuwe provinciale weg aan de noordkant van Gemert gesproken, maar toch ging pas in april 2017 de eerste schop in de grond. In Gemert was de weg zeer gewenst, omdat het dorp al jaren een toename zag van verkeer dat vanaf de Boekelseweg zijn weg door het dorp zoekt via de Vondellaan, de Komweg en de West-Om richting N272.