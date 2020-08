Nog veel vraagtekens bij komst expats naar Rooije Asch in Handel

De verrassing was groot in Handel, toen in het voorjaar van 2018 bekend werd dat een ondernemer uit de regio - Martien Bots uit Liessel - daadwerkelijk aan de slag wilde gaan met het zieltogende recreatiepark. Al vele jaren lang lag het park in het buitengebied tussen Handel en Elsendorp er zwaar verwaarloosd bij. Daarbij was het groepje permanente bewoners dat zich in een hoek van het terrein in hun chalet of stacaravan had verschanst, vooral bezig een juridische strijd met de gemeente uit te vechten.