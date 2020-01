Nog veel vragen bij kasteelplan Gemert

Zo is een aantal fracties kritisch op de plannen voor een parkeergarage onder de ommuurde tuin schuin tegenover de kasteelpoort, zo bleek dinsdagavond tijdens een politieke vergadering in het gemeentehuis. ,,260 ondergrondse parkeerplaatsen op die plek is teveel", stelde Rens de Haas namens de Dorpspartij. Hij verwees naar De Schabbert, een alternatief dat ook coalitiegenoot CDA wel ziet zitten.

Droomplaatje

Een ondergronds theater zou volgens de wethouder ’een oplossing kunnen zijn'. ,,Maar het is nu nog te vroeg om daar iets over te zeggen, dat is nu niet aan de orde.” Waar volgens De Ruiter ook nog niet over gesproken is, is over een eventuele deelname van de gemeente in dat ondergronds theater.