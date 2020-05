Noodkreet uit Milheeze: ‘Wolven kunnen een plaag worden’

,,Als de regering nu niet snel gaat ingrijpen, is de ellende niet te overzien”, zegt Damiaan Kuunders naar aanleiding van zijn brievenactie. ,,Ik kan daar zo kwaad over worden. De wolf hoort niet in Nederland.”

Grijpt boeren aan

Kuunders is zelf veeboer geweest met koeien en jong vee en sinds 2009 overgeschakeld op akkerbouw. Ook is hij jager in de omgeving van de Peel. Hij vindt dat de dieren in de landbouw en bij de mensen aan huis beschermd moeten zijn. ,,Veel mensen", zegt hij, ,,denken dat de boeren het niet erg vinden dat hun dieren gedood worden want ze krijgen daar toch geld voor terug. Maar het grijpt de boeren wel degelijk emotioneel aan. Zeker als het voorkomen had kunnen worden.”



Kuunders die zich in het onderwerp heeft verdiept, herinnert eraan dat in 1800 alles op alles werd gezet om de wolven uit te roeien. Hij begrijpt niet waarom ze nu dan weer toegelaten worden. ,,Er gebeurde toen verschrikkelijke dingen met het vee maar ook met kinderen,” verwijst hij naar een historische wolvenplaag in Roermond rond 1810 die ook aan een aantal kinderen het leven kostte. ,,Het verhaal van Roodkapje en de wolf is niet voor niets ontstaan. Eind 1800, begin 1900 werd er een dienstplicht ingesteld om klopjachten te houden. Met ruim duizend mensen werden er drijfjachten gehouden om de wolven in putten en kuilen te jagen en ze daar te doden.”

Ellende van toen

Recente aanvallen op jonge Schotse Hooglanders in Someren-Eind en schapen in de Veluwe door wolven zouden te denken moeten geven, stelt hij. ,,,Als ze de wolven hier weer laten lopen, ben ik erg bang dat die ellende van toen weer terugkomt.” Het gaat volgens hem meestal niet om één wolf maar om een roedel. ,,En die vermenigvuldigen zich snel. Een wolvin krijgt zo rond de acht welpjes. Moet je maar eens zien wat hier over een paar jaar gebeurt. Ze zijn nu beschermd maar het probleem wordt snel groter, net als met de wilde zwijnen.”



,,Er kunnen dadelijk geen koeien, schapen en paarden meer in de wei lopen want ze zijn een prooi voor de wolven. Je bent kansloos als een wolf je aanvalt want hij pakt een prooi die hij het makkelijkste kan pakken of het nu een dier of een kind is. En wat denk je van de hondsdolheid die ze kunnen verspreiden.” Kuunders vraagt zich kortom af: ‘Wie is er hier beschermd: ons vee en onze kinderen of de wolven?’