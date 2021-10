Noodoproep voor behoud Tjoe-ke-tjoek lijkt succes te hebben: 20 vrijwilligers melden zich voor doorstart speel-o-theek Someren

Tjoe-ke-tjoek was de laatste tijd eens in de twee weken op vrijdagavond geopend tussen 18.30 en 19.30 uur. Het huidige bestuur stopte er recent na vele jaren mee, het was tijd voor een nieuwe club vrijwilligers aldus Beelen. De deur ging op slot en even dreigde definitieve sluiting van het pand naast de bibliotheek.

Handig met social media

Ze roept iedereen snel bij elkaar om te kijken of alle taken verdeeld kunnen worden. Als eerste moeten er een voorzitter, secretaris en penningmeester komen. Maar Beelen hoopt ook iemand te vinden die handig is met social media, want de speel-o-theek die sinds 1990 draait is volgens haar nog te onbekend in de gemeente. Ook zoekt ze iemand die speelgoed kan inslaan om het aanbod actueel te houden.