Noordentree Asten flink op de schop

ASTEN - De Prins Bernhardstraat in Asten wordt voor een deel opnieuw ingericht. Begin deze week is de aannemer begonnen met de klus, maar ook hier vraagt de coronacrisis om extra aandacht.

Op de Prins Bernhardstraat gold tussen de Logtenstraat en de Daliastraat lange tijd het recht van de sterkste. Of beter gezegd het recht van de brutaalste. Sinds de proef om de weg slechts vanuit één richting toegankelijk te maken voor het autoverkeer, gelden er weer enigszins normale verkeersregels.

De herinrichting tussen de Logtenstraat en de Lienderweg moet er voor zorgen dat de weg er weer voor lange tijd goed toegankelijk én veilig is. De belangrijke verbindingsweg naar het centrum ligt sinds maandag al gedeeltelijk open, tussen de Daliastraat en restaurant Dinertijd.

Parkeren

Het project is opgedeeld in zes uitvoeringsfases. De oude klinkers worden er over het hele traject uitgehaald en weer netjes teruggelegd. De straat krijgt parkeerstroken. Nu mag nog aan beide zijden worden geparkeerd. Dat zal straks niet meer het geval zijn. Op sommige plekken is de beschikbare openbare ruimte hiervoor te smal.

De straat wordt tussen de Logtenstraat en Dinertijd permanent ingericht als éénrichtingsweg. De maximum snelheid gaat naar 30 km/uur. De blauwe parkeerzone blijft op dezelfde plek als waar die nu ook is. De riolering - aangelegd in de jaren 60 - wordt tijdens de werkzaamheden ongemoeid gelaten.

Corona

Aannemer Van Horssen heeft in overleg met de gemeente de uitvoering enigszins aangepast vanwege het coronavirus. De trottoirs blijven voorlopig liggen, zodat de woningen de komende tijd goed bereikbaar en toegankelijk blijven. Als de weg binnen een van de bouwfases klaar is, wordt pas met het vernieuwen van de trottoirs begonnen. ,,Zodra we aan een nieuwe fase beginnen, kijken we wat wijs is. Dit is afhankelijk van de situatie op dat moment. Mogelijk dat sommige fases worden opgeknipt in kortere stukken", aldus een woordvoerder van de gemeente Asten. Het werken met kleinere fases kan volgens hem betekenen dat de uitvoering wat langer gaat duren. Vooralsnog moet medio september de hele klus geklaard zijn.

Bouwpercelen

Tegelijkertijd met de wegwerkzaamheden worden er in de straat ook twee grote woningbouwprojecten uitgevoerd: 't Oude Vat en Wonen aan de Linde. In de fasering van de werkzaamheden is rekening gehouden met de bouw daar. ,,Er is goed overleg. Onze bouwterreinen blijven gewoon bereikbaar", zegt Kim van der Loo van Vastgoedmaatschappij Van der Loo, initiatiefnemer van nieuwbouwproject Wonen aan de Linde. ,,De aannemer van de Prins Bernhardstraat is ook onze aannemer. Dat scheelt."