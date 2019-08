Nostalgische oogstdag in Vlierden

Het is de tiende keer dat de groep hobbyisten het veld gebruikt om koren te verbouwen. ,,Net als vorig jaar hebben we triticale gezaaid. Dat is een mengsel van rogge en tarwe. Ik denk dat we er ruim duizend kilo vanaf halen", vertelt Harrie Verberne van 't Zinkske nadat de oogstmachine voor een tweede keer is rond geweest. ,,De opbrengst is minimaal. Een deel laten we hier in de molen tot veevoer malen. De rest wordt gebruikt als groenbemester.”

Volgens Verberne gaat het ze niet zozeer om de opbrengst. ,,We willen de mensen die hier voorbij rijden een mooi plaatje bieden. En wij vinden het leuk om ons ouwe spul hiervoor in te zetten. De oogstmachine is bijvoorbeeld van 1958 en werkt nog uitstekend."



Het veld bij de molen is van de gemeente Deurne. 't Zinkske pacht de grond elk jaar. Of ook volgend jaar het palet aan kleuren weer te bewonderen is, valt volgens Verberne nog te bezien: ,,De pacht wordt elk jaar hoger. We kijken of we ergens binnen de gemeentegrenzen van Deurne goedkoper terechtkunnen.”