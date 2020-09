Notaris Kessels uit Asten stopt na ruim 23 jaar: ‘Nooit moeite met geheimhouding gehad’

Hij staat op 20 december 2016 ineens als getuige in de rechtbank. Een primeur voor Thijs Kessels, want hij heeft het in zijn werkzame leven als notaris nog nooit eerder meegemaakt. De rechter in Den Bosch vraagt hem naar het gewijzigde testament van de Astense vrouw. Het is op dat moment een nieuwe stap in de langslepende erfeniskwestie, die uiteindelijk in het voordeel van pastoor Jos Hermans wordt beslist.