Noud Kuijpers zwaait af bij Wielercomité Liessel

,Noud is naast zijn voorzitterschap bij WCL ook al vele jaren actief bij De Zonnebloem afdeling Deurne en heeft daar al vele jaren het penningmeesterschap voor zijn rekening genomen. Tijdens de jaarlijkse uitjes is Noud ook bijna altijd als begeleider mee geweest. Ook was hij in het verleden betrokken bij de organisatie van Deurne-Deurne en daar verantwoordelijk voor het uitstippelen en markeren van de routes. Sinds vele jaren is Noud ook als vrijwilliger actief in Liessel bij het Plekske. Daar is hij geregeld te vinden bij het kienen en de dagbesteding en dergelijke. Last but not least maakt Noud ook deel uit van het team van kosters bij de St. Willibrord parochie in zijn woonplaats Liessel.”