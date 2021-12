Noud Lemmen is de Zùmmerse Mens 2021

Video Komt levens­groot standbeeld van Peter Gillis uit Helvoirt? Reality­ster bezoekt kunstenaar

HELVOIRT - Komt het levensgrote standbeeld van Peter Gillis, waarover de tv-persoonlijkheid het vorige week in een aflevering van Massa is Kassa uitgebreid heeft gehad, uit Helvoirt? Het zou zomaar kunnen. Dinsdagochtend was de realityster namelijk op bezoek bij beeldhouwer Bremers in het dorp.

28 december