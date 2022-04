Nu de gasprijzen astronomisch zijn wrijft Stephan Smits in zijn handen, vertelt hij tijdens duurzame huizenroute

Gasten van Smits op de route - waarin huiseigenaren tips en ervaringen over het duurzaam verbouwen van hun woning delen - hangen ongetwijfeld aan zijn lippen wanneer hij uitweidt over zijn vloerverwarming. Een heel spaghetti aan leidingen ligt onder de grond. ,,Liefst anderhalve kilometer‘’, vertelt hij tijdens een voorproefje.

Die legde hij samen met zijn vader en enkele vrienden aan. En dus hebben Smits, zijn vrouw Anne en één jaar oude dochter Iris warme voetjes in het oorspronkelijke huis en de aanbouw. Dat was toen het echtpaar Smits vijf jaar geleden zijn intrek nam in het stokoude huis in Aarle-Rixtel wel anders. ,,Het was op de houten en stenen vloeren steenkoud. Zonder pantoffels was het niet te doen.‘’

Wirwar aan slangen

In huize Smits is de vloerverwarming een belangrijke schakel in een duurzaam verwarmingssysteem. De wirwar aan ondergrondse slangen is namelijk aangesloten op een lucht-water warmtepomp. Deze zet de buitenlucht om in warm water voor het sanitair en de huisverwarming. En daarmee is het een bijna eeuw oude vrijstaande huis van het aardgas af. Nu meer dan ooit een luxe. ,,Hoe hoger de gasprijs, hoe beter het verdienmodel van een warmtepomp. Nu de prijzen door het dak gaan tot wel 2,65 euro per kuub, is het beter voor je portemonnee dan ooit.‘’

Toch moest Smits - hij heeft duurzaamheid hoog in het vaandel - diep in de buidel tasten voor zijn warmtepomp. ,,Het kostte 15 mille, maar ook de installatiekosten zaten in dat bedrag. In een oud huis is een warmtepomp aansluiten een ingewikkelde zaak, terwijl je hem in een nieuwe woningen er kant en klaar in kunt plaatsen. Dat scheelt al snel zesduizend euro.‘’

Isolatie broodnodig

Zo doet Smits er wat langer over om zijn investering terug te verdienen dan een bewoner van een gloednieuw huis. Ook omdat hij de gevels, dak en plafonds isoleerde. ,,Een kostenpost van 20.000 euro, maar wel nodig. Zonder goede isolatie heeft een warmtepomp geen hoog rendement.‘’ Smits isoleerde zijn huis eigenhandig. ,,Gelukkig studeerde ik vroeger installatietechniek. Ik kan daarmee dus uit de voeten.‘’

De energierekening heeft Smits met zijn duurzame ingrepen teruggebracht tot zo'n drie tot vijf tientjes per maand. ,,Op mijn vorige adres betaalde ik al gauw honderd euro extra. Toen had ik nog een gasaansluiting.‘’

Toch kost een warmtepomp een aardige duit, erkent Smits. Bij de gemeente Laarbeek kunnen huiseigenaren voor onder meer warmtepompen leningen afsluiten van minstens 2500 en maximaal 10.000 euro. Die leningen lopen 15 jaar, of tien jaar wanneer het bedrag onder de 7500 euro is.