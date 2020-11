‘Nu kunnen we niet meer ongekleed door de tuin lopen’: bezwaren Deurnese buurt geen reden voor aanpassen bouwplan

DEURNE - Negen families zien de plannen voor 71 sociale huurwoningen in hun wijk het liefst vandaag nog in de papierversnipperaar belanden. Maar als het aan het gemeentebestuur van Deurne ligt, wordt het voorstel voor de nieuwbouw juist met applaus goedgekeurd.

De nood is hoog aan het huizenfront in Deurne. Er is een schrijnend tekort aan woningen, vooral ook aan betaalbare huurhuizen. Het nieuwbouwplan voor 71 sociale huurappartementen en -woningen aan de Haspelweg ligt om die reden dan ook met een strik eromheen klaar in het gemeentehuis. Volgende week praten politieke partijen voor het eerst over het voorstel. Als de gemeenteraad instemt, kan het project van start. Burgemeester en wethouders gaven er al groen licht voor.

De nieuwbouw is gepland op de voormalige schoollocatie van het Hub van Doornecollege. Woningbouwcorporatie Bergopwaarts wil de nieuwe woningen gaan bouwen.

Geen reden om te juichen

Voor negen negen families uit de wijk zijn de plannen allerminst reden om te juichen. Ze vatten hun bezwaren een tijd terug al samen in een brief naar de gemeente Deurne. Op al hun argumenten is nu een weerwoord gekomen. Conclusie: burgemeester en wethouders zien geen aanleiding om de plannen aan te passen.

De negen families zijn niet te spreken over de communicatie met de gemeente en de wethouder, zo lieten zij weten in hun bezwaren. ‘Wij hebben als buurtbewoners diverse keren gevraagd om overleg. Dit werd ofwel afgewezen ofwel er werd niet eens op onze verzoeken gereageerd. Wij vinden dit onbegrijpelijk.’

Het gemeentebestuur herkent zich niet in de verwijten. ,,Bij de gemeente zijn een aantal verzoeken om overleg bekend. Wij zijn in de veronderstelling dat wij daar steeds op gereageerd hebben. Dat de ontvangen reactie niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd, staat daarvan los”, zo luidt hun officiële reactie.

Koude rillingen

Voor de invulling van het terrein is volgens de gemeente een afweging gemaakt op basis van de behoeften, wensen en mogelijkheden in Deurne. De negen familie krijgen vooral koude rillingen van het appartementencomplex dat op de hoek Haspelweg-Schutsboom moet verrijzen. Ze vinden het niet passen in ‘het straatbeeld van alleen vrijstaande woningen’. Ook zal de nieuwbouw in hun ogen de privacy aantasten.

tekst gaat door onder de foto

Volledig scherm Een deel van het terrein. © Sem Wijnhoven/DCI Media

Eén familie verwacht dat haar privacy extra op het spel zal staan. Een deel van de nieuwe appartementen zullen uitkijken op hun tuin met ‘zwemvijver, sauna en whirlpool’. ,,Daardoor lopen wij bij elk weertype bij gelegenheid ongekleed door de tuin zonder daarmee iemand te hoeven choqueren. De voorliggende bestemmingsplanwijziging zal ons ernstig beperken in deze vrijheid’.

Voor burgemeester en wethouders weegt dat argument niet zwaar genoeg. ,,Er is geen sprake van een zodanig ernstige aantasting van de privacy, dat hierdoor sprake is van een onaanvaardbare aantasting van het woon- en leefklimaat.”