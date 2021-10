Nu nog geraamte, straks duizenden zonnepanelen in Lierop

TP Solar maakt hier een zonnepark op een lap voormalige akkerbouwgrond van elf hectare. De stroomopbrengst is voldoende voor ruim 3300 huishoudens. Naast de zonnepanelen is er plek voor ruim twee hectare aan groen.

Het is niet het enige zonnepark in de Lieropse straat. Nederland Opgewekt en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij hebben eerder een park met 11.440 zonnepanelen ontwikkeld. Dat park is inmiddels volledig operationeel. De stroomvoorziening hier is goed voor zo’n duizend huishoudens.