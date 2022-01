Nu ook al Gemertenaren zonder huisarts, gevolg patiëntenstop steeds merkbaarder

De gevolgen van de patiëntenstop bij de twee Gemertse huisartsenpraktijken zijn in de praktijk steeds meer zichtbaar. Niet alleen wordt de wachtlijst met mensen die zich willen inschrijven steeds langer. Ook zijn er nu zelfs mensen in Gemert zónder huisarts.

,,Hoeveel mensen dat zijn, weten we niet precies", zegt de Gemertse huisarts Erik Jansen. ,,Maar het zijn er in ieder geval minder dan honderd.” Jansen erkent dat sprake is van een vervelende en pijnlijke siituatie. ,,Maar het gaat dan ook om een zeer complex probleem.”

Twee jaar geleden

Op de wachtlijst zouden door de bijna twee jaar geleden afgekondigde patiëntenstop inmiddels zo'n vijfhonderd namen staan. Het gaat dan om mensen die in Gemert zijn komen wonen en zich in hun nieuwe woonplaats bij een huisartsenpraktijk willen laten inschrijven maar daar niet terecht kunnen.

Quote Met een beetje goede wil moet het toch zo te organise­ren zijn dat de wachtlijst kan worden weggewerkt Ton van den Hurk , Staat in Gemert bij de huisartsen op de wachtlijst

,,We zijn een jaar geleden vanuit Bakel naar Gemert verhuisd omdat we hier een levensloopbestendige woning vonden en alle voorzieningen bij de hand hebben", zegt Ton van den Hurk. ,,Maar een huisarts vinden lukt niet. Daarvoor moeten we nog steeds naar onze oude woonplaatsen: Bakel voor mijn vrouw en Beek en Donk voor mij omdat ik daar oorspronkelijk vandaag kom.”

Rol voor het gemeentebestuur

De 70-jarige Gemertenaar vindt dat ‘eigenlijk niet kunnen'. ,,Nu zijn we nog mobiel en lukt dat wel. Maar als dat minder wordt, wil je toch goede zorg dicht bij de hand hebben. En dat geldt niet alleen voor mij, maar voor meer mensen die in het centrum van Gemert zijn komen wonen.”

Volgens Van den Hurk zou de zorg in Gemert ‘met een beetje goede wil toch 'zo te organiseren zijn dat de wachtlijst kan worden weggewerkt", vindt Van den Hurk. ,,Een huisarts erbij of part-timers die wat meer gaan werken, dat moet toch wel lukken?”

Rek is er uit

,,We zijn hier druk over in overleg met de zorgverzekeraar en met de gemeente", zegt huisarts Jansen namens de beide huisartsenpraktijken, Palissade en ‘t Gasthuis. ,,Bij beide praktijken is de rek er echt uit. Ruimte voor extra collega is er niet, als die al te vinden zou zijn. En meer patiënten aannemen zou ten koste gaan van de kwaliteit van de zorg voor de patiënten. Dat willen we niet. Daarom hebben we doelbewust deze grens getrokken”

Jansen en zijn collega's hebben daarom hun hoop gevestigd op de opening van een derde medisch centrum in Gemert, over een paar jaar in de nieuwbouwwijk Doonheide-II. ,,Met alle bouwplannen die er in Gemert zijn, wordt de behoefte aan huisartsen alleen maar nog groter. Een nieuwe, derde praktijk zou daar een goede oplossing voor zijn. We rekenen erop dat we daarover samen met de verzekeraars en het gemeentebestuur ook wel tot overeenstemming kunnen komen.”

Niet zo nijpend

Volgens secretaris Ivo Bierens van de Regionale Huisartsenvereniging Helmond speelt het probleem op meer weliswaar op meer plekken maar niet zo nijpend als in Gemert. ,,De druk op de zorg momenteel is sowieso enorm, laat ik dat voorop stellen. Gelukkig zijn de betrokken partijen in Gemert volop met elkaar in overleg om tot een oplossing te komen. Ik heb er alle vertrouwen in dat dit ook gaat lukken.”

Een woordvoerder van het college van B en W laat in een reactie weten dat er inderdaad overleg wordt gevoerd met de zorgverzekeraar en de Gemertse huisartsen over een oplossing voor het probleem rond de patiëntenstop. ,,Wat de uiteindelijke uitkomst zal zijn, is nu nog niet te zeggen. De eindverantwoordelijkheid hiervoor ligt sowieso bij de zorgverzekeraars.”

Volledig scherm © ANP