Nu wel handen op elkaar bij politiek Someren voor park met chalets

,,Het was geen makkelijke beslissing om het plan terug te geven, nu zijn we blij dat die keuze is gemaakt", verwoordde Arjan Evers (CDA) de gevoelens. ,,Dit is een betere inrichting, recreatie in een natuurlijke omgeving", aldus Patricia Buis-Iven van de Gemeenschapslijst.

Problemen

Niet iedereen was positief. Directe buurman Meulensteen heeft grote problemen met het plan. En met de manier waarop hij door de gemeente is behandeld. ,,We hebben ons huis gekocht voor het vrije uitzicht. Er was toen niets bekend over plannen, kregen we bij herhaaldelijke navraag steeds te horen. Een jaar later werden er linten gespannen. Ook toen zei de gemeente dat er niks aan de hand was. Nu blijkt dat al jaren bekend is dat er iets met dit terrein zou gebeuren.”