Nu wél overleg met buurt over bouwplan in Someren

Dat geldt zeker niet voor het appartementencomplex dat woensdagavond besproken werd in de commissie Ruimte. Dat bleek uit de volle tribune en de insprekers. Te massief, niet passend in de buurt, herhaalden de omwonenden hun belangrijkste bezwaren. Waarbij ze ook aangaven teleurgesteld te zijn in de communicatie vanuit de gemeente. ,,We kregen de plannen pas nadat we een beroep deden op de Wet Openbaarheid van Bestuur. Dan is het vertrouwen al geschaad. Op een verzoek aan de wethouder om met ons te komen praten, werd niet gereageerd. Waarna we in de krant lazen dat hij nog niet aan zet is.”