Nul PvdA-stemmen voor PvdA-motie

Cursus Politiek Actief in Laarbeek verplaatst naar voorjaar vanwege corona

3 november LAARBEEK - De gratis cursus Politiek Actief in Laarbeek kan in december niet doorgaan. Dat heeft te maken met de beperkingen door de huidige coronamaatregelen, maar ook het feit dat het geluidssysteem in de raadszaal wordt vervangen.