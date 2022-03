Nummers 1 en 2 van Algemeen Belang in Asten aanvaarden raadszetel niet, maar ‘geen kiezersbedrog’, vinden ze zelf

Dat de twee al vanaf het begin niet van plan waren een raadszetel in te nemen, is niet naar de inwoners in Asten gecommuniceerd. Desondanks vinden Van de Ven-Schriks en Van Moorsel niet dat ze de kiezers bedrogen hebben. Van de Ven-Schriks noemt het besluit ‘transparant’, omdat er intern binnen de fractie wel over gesproken is. „We hebben er niet voor gekozen om dat voor de verkiezingen al naar buiten te brengen. Dat is ook een beslissing van het bestuur en de fractie geweest”, zegt Van de Ven-Schriks.