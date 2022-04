Ode aan De Kroon in Asten én aan overleden moeder van jarige Nicole

Veel Brabantse boerderij­en in lijst stikstof­ver­vui­lers, grootste vervuiler in Someren

In de landelijke top 100 van (boeren)bedrijven die in Nederland het meeste ammoniak (een vorm van stikstof) uitstoten, vervult Brabant een prominente rol. De meest vervuilende Brabantse boerderij staat in Someren. In de top 50 staan in totaal maar liefst 13 Brabantse boerderijen.

22 april