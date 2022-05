Oekraïne zeker in gedachte bij dodenherdenkingen in de Peel

PEEL - Inmiddels 77 jaar na dato worden woensdagavond 4 mei ook in de Peel op diverse plekken de doden uit de Tweede Wereldoorlog herdacht. Al zal menig gedachte ook uitgaan naar slachtoffers van andere oorlogen, bijvoorbeeld die zich nu afspeelt in Oekraïne. Een overzicht.

Helmond

Oekraïne zit door de hele Helmondse herdenkingsceremonie verweven die om 19.30 uur begint bij de St. Jozefsgedachteniskapel in het Hortensiapark. Gemengd koor Druzhba uit Helmond zal diverse liederen in het Oekraïns vertolken waaronder Eeuwige herinnering en Onze vader. Veronica Morska zal het Oekraïens volkslied zingen bij de afsluiting rond half 9.

Gemert

De herdenking op het Ridderplein in Gemert-Bakel is vanaf 19.50 uur, de plechtigheid begint al 50 minuten eerder in de kerk. Er zullen gedichten worden voorgelezen, ook in het Gemerts dialect, en de burgemeester houdt een toespraak. Veel organisaties verlenen hun medewerking aan deze herdenking.

Laarbeek

In Laarbeek herdenken ze vanaf 19.00 uur in de Muziektuin in Beek en Donk de oorlogsslachtoffers. Tot 20.30 uur leveren bij het monument in het park talloze verenigingen uit Laarbeek hun bijdrage. Aansluitend gaat het Runningteam Laarbeek naar Wageningen om daar het bevrijdingsvuur op te halen. (Dat vuur komt op 5 mei om 12 uur aan bij de oorlogsgraven in Mariahout waar het bevrijdingsvuur mee wordt aangestoken.) In de Sint Servatiuskerk van Lieshout worden de doden tussen 19.15 uur en 20.00 uur herdacht. Dit jaar kunnen de klokken om 20.00 uur niet geluid worden in verband met reparatiewerkzaamheden.

Volledig scherm De dodenherdenking op het Brits Ereveld in Mierlo. © Mierlo

Mierlo

De gemeente, Oranjecomité Mierlo en stichting De Drie Harten verzorgen samen de plechtigheden op het Brits ereveld aan de Geldropsweg. Na muzikale intro's door harmonie en koor om 19.15 uur volgen de kranslegging door burgemeester Jos van Bree, de Last post, 2 minuten stilte en diverse toespraken.

Asten

Asten herdenkt de doden vanaf 18.45 uur in de H. Maria Presentatiekerk. Daar spreekt burgemeester Anke van Extel-van Katwijk en geven Sint Jorisgilde Asten en Scouting Asten, Harmonie St. Cecilia en Astens Mannenkoor hun medewerking. Om 19.45 uur volgt de kranslegging in Moussaultpark.

Volledig scherm Dodenherdenking in Liessel. © DCI Media

Liessel

Bij het oorlogsmonument van Liessel aan de Monseigneur Berkvensstraat begint om 19.45 uur de herdenking van de oorlogsslachtoffers. Liesselse verenigingen en het gemeentebestuur zullen hier vertegenwoordigd zijn.

Zeilberg

De herdenking in Zeilberg is deels in gemeenschapshuis Den Draai (19 uur) en deels bij het oorlogsmonument (ca. 19.30 uur) op de hoek Hanenbergweg/Kranenmortelweg. Marietje van de Kerkhof-van Rijt zal daar namens de familie Van den Heuvel in Nieuw Zeeland, de nabestaanden van Willy van den Heuvel, een krans leggen.

Someren

De herdenking in Someren met kranslegging en twee minuten stilte bij het oorlogsmonument aan het Wilhelminaplein (rond 20 uur) begint een uur eerder met muziek, gedichten en verhalen in De Ruchte. Daar vertelt onder andere Theo van Heugten een verhaal van een onderduiker.